前新竹縣政府工務處長林鶴斯涉嫌在2018年擔任技正時，接受廠商陳明正、合夥人張綵宸賄賂，協助475萬標案，桃園地檢署依貪汙罪起訴。桃園地方法院審理後，認為圈選評選委員職責並非林鶴斯所能干預，林及陳、張都無罪，可上訴。

檢方調查，陳明正經營、張綵宸為股東萬喬豐工程技術顧問公司為取得475萬元標案，張綵宸涉嫌利用與林鶴斯是中央大學研究所讀書認識，與其接觸。而林鶴斯明知道依據採購法規，竟受金錢誘惑，洩露應祕密的評選委員建議名單給張綵宸得知，並由張指示，勾選2名特定評選委員，循行政程序由不知情的上級聘任，張鶴斯事後也拿15萬。因此遭依貪汙罪嫌起訴。

桃園地院審理，張綵宸雖自白犯罪，不過對於其約內容前後供述不一致，且自白也不能作為有罪判決的唯一證據。

法院認為，根據公文流程時間紀錄及相關簽核人員的證述，無法認定林鶴斯利用原簽及綜簽間陳核空檔抽出外聘委員名單，再者也無證據可認為名單上鉛筆註記為林鶴斯所為。另圈選評選委員職責並非林鶴斯，決定權人即祕書長也是從建議人選中隨機勾選，林鶴斯並無干預空間。難認3人有對價關係，因此判無罪，可上訴。