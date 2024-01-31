男星吳慷仁憑藉精湛演技，奪下第60屆金馬獎最佳男主角，再創演藝事業高峰。農曆春節即將到來，今（31日）吳慷仁把握空閒時間「殺豬公」，一連曬出3張照片，卻被眼尖網友抓包「玻璃上的小姐姐」， 掀起熱議。

吳慷仁興奮透過臉書發文：「年前殺豬公～豬豬不痛喔，尼過來，尼報恩的時候到了～我想要過好年」，幽默表示數錢數到厭世，過年有籌碼了。

畫面中可見，吳慷仁仔細將硬幣分類排列整齊，看上去數量眾多金額相當可觀。大批粉絲見狀留言：「可以射龍門了」、「這樣感覺可以玩場梭哈了」、「我也要來殺豬公」、「看到錢幣排成這樣，突然手癢好想像骨牌推一把」、「也太多了吧～新年快樂」。

不過卻有眼尖網友發現玻璃上的亮點，拍照攝影師疑似是女友邵雨薇：「只有我把後面玻璃拉大看看攝影師嗎？」、「小姐姐意外入鏡了」、「我也放大了」、「後面好閃」、「看到漂亮小姐姐」。