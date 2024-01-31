新國會三黨不過半，民眾黨成長至8席立委扮演關鍵少數，有機會左右立院龍頭之爭的勝負，讓藍綠正副參選人29日先後拜會民眾黨團洽談。民眾黨今(31日)打破沉默表態，將推派黨團成員黃珊珊角逐立法院長，並強調第一輪若沒有結果，將不投第二輪。媒體人謝曜州指出，這場選舉的箇中玄機在於，民眾黨針對副院長的部分仍懸而不決，難道是期待民進黨覺醒、起義來歸？美夢成真的話就讓綠的當副手，引發網友熱議。

民眾黨今(31日)召開記者會，由新科立院黨團總召黃國昌唸出聲明強調，「台灣民眾黨黨團將於明日立法院院長選舉一致投票支持本黨黨團成員黃珊珊同志！」黃國昌也說，如果不幸在第一輪投票無法順利產出議長，民眾黨8位不會參與第二輪的投票。

謝曜州對此在臉書發文表示，民眾黨宣布自推黃珊珊選院長，如果第一輪沒辦法順利產出，第二輪民眾黨不會參與投票。他直言「如果說話算話，接下來就看國民黨自己的造化了！」但他又另外發文強調「玄機在民眾黨針對副院長部分懸而不決！」他還提到，有媒體直接寫「確定會有第二輪」，又說「民眾黨期待民進黨覺醒，起義來歸？美夢成真的話，就讓綠的當副手！」

網友表示「要副手幹嘛？下午直接灌票給國昌，雙黃鎖死，民眾黨剩下誰有戰力，真廢票get」、「滅白者綠也」、「原本就大小綠一家親，意外，真如此也藍軍可以大吐。絕對自己提案，给人民看看，要跟否？人眼睜大吧！看著觀著等著」、「柯的詐騙專長乃『騙小草耍弄藍綠』」、「如果雙黃當院長副院長，2年後再陪詐騙集團玩一次？」、「若江啟臣沒上，老韓會同進退嗎」、「如果副院長提名黃國昌，國民黨會藍白合作轉向支持嗎？」、「胃口不小、變化多端、耐人尋味」、「因為33想要吧？還在談條件」。