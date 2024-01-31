婁峻碩今演唱時大方分送海報給台下員工，現場氣氛熱烈。（陳俊吉攝）

婁峻碩31日出席「2023旺旺集團歲末迎春聯歡會」，他去年底向交往7年的女友焦凡凡求婚成功，即將升格人夫，今被問到婚禮計劃，他表示，打算農曆年後才要籌劃，「過年有比較多時間跟雙方家長大家吃個飯，一起討論這件事情。」

婁峻碩今出席「2023旺旺集團歲末迎春聯歡會」。（陳俊吉攝）

他說，今年過年會回花蓮陪伴家人，也會帶未婚妻一起回去，是焦凡凡第一次以未婚妻的身份跟他回家。至於是否想拚生龍寶寶？他笑說，「這個倒是沒有，就順其自然」。

而他向來孝順顧家，日前剛在台北買了房子，讓他有成家立業的感覺，覺得很安心，他也已經準備好大紅包，「預計會給爸媽6位數大紅包，也會給未婚妻5位數字」，相當大方。

婁峻碩不僅是當紅男團「五堅情」成員，也是多才多藝的潮流唱作才子，他今獻唱夯曲〈RISE〉、〈COLORFUL〉、〈Booyah〉，並分送海報給現場幸運員工，大批員工紛紛湧到舞台前，還有人遞上專輯請他簽名，氣氛熱烈。他也大呼「今天心情有點緊張，因為人多到像在唱跨年。」

他即將於2月19日發行全新專輯《RISE》，並在3月舉辦簽唱會與歌迷同歡。他說上一張《BOARDING》是登機之意，這一張是上升之意，紀錄了他3年來心態的轉變，他為專輯斥資800萬元，製作上有很大的進步，還找來好友派偉俊當製作人，作品更接近年輕人。

談到新年展望，他笑說：「把800萬賺回來，做專輯太燒錢了。」他去年在北流舉辦個唱叫好叫座，還拍了3部戲劇，「今年希望把演唱會帶到海外，然後在戲劇上有新的作品，希望演員身分可以被大家認可。」