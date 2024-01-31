去年5月4日台中市北屯區發生震驚社會的台中5億高中生命案，夏姓父子涉犯殺人罪嫌部分證據不足，台中地檢署去年6月21日偵結不起訴，家屬仍向高分檢聲請再議；由於案件仍在調查中，賴生遺體是命案關鍵之一無法火化，因此，從去年5月4日至今已躺在冰櫃272天，超越了台中貨櫃的「美籍女屍案」。

回顧這起案件，擁有超過5億房產的18歲賴姓高中生，於去年5月4日和夏姓地政士助理登記同婚後2小時，即從夏男住處社區大樓墜樓身亡，賴母控訴夏男謀財害命，台中地檢署去年6月21日偵結，認定殺人部分證據不足，予以不起訴；而夏男並無結婚真意，是「假結婚」，依偽造文書罪起訴。

台中地院去年8月7日首度針對偽造文書案開程序庭，夏男當庭喊冤，強調並非假結婚，並稱兩人有結婚真意，早在去年3月就想結婚，他因賴生訴苦，想幫賴脫離家庭而登記結婚，還說賴生曾向他提到「阿公走了，我也不想活了！」

本月15日台中地院再開程序庭，夏男也再度否認「假結婚」，但對於和賴生於去年5月4日，當天上午在星巴克、超商及戶政事務所尋找結婚證人的監視影像等證據，夏男對於勘驗影像內容並無意見，並且夏男在庭上仍不認罪。

據《ETdoday新聞雲》報導，由於賴姓高中生的遺體因案件仍在調查中，由於官司未完，賴生遺體無法火化仍存放在台中崇德殯儀館第91號冰櫃，靈位也在第78號早晚供奉中，從去年5月4日至今遺體在殯儀館冰櫃中已存放272天，賴生家屬仍要等最終調查結果出爐，才能將遺體火化。

然而，賴生冰封272天已超越另一起台中貨櫃的美籍女屍案的268天，「美籍女屍案」發生在111年11月16日，台中港32號長榮貨櫃碼頭打開貨櫃時，發現1具美籍金髮女屍，經台中地檢署相驗、解剖後，發現女子「胃部空空」，疑因長期飢餓致死。

由於該案件涉及刑案、外交等，美籍女子的遺體便放置在台中殯儀館，直到去年8月11日，才由美國在台協會（AIT）與美國警方代表和民間團體協助火化。