大陸模特兒張馨月和香港天王林峯結婚4年多，育有一寶貝女兒，夫妻倆不時在社群曬恩愛，但總會惹來網友抨擊，近日更有人挖出張馨月在KTV任職的舊照，直言「情史豐富」。

張馨月近日分享林峯陪她去看蔡依林演唱會的短片，兩人在影片中放閃，卻惹來部分網友看不慣抨擊，還有人曝光張馨月舊照，聲稱她多年前在KTV任職，還有疑似她穿着露肩女僕裝和多位男士的合照，直言「這種女人情史豐富，還在KTV做過。」

張馨月被爆出黑歷史照。（圖／翻攝自韓網）

其實，張馨月之前就被指做過情趣內衣模特兒，還被指有心機、拜金等，但林峯發聲力挺「以前太太獨立生活不容易，對我來說並不是什麼黑歷史，希望大家用正確目光對待所有人。」

林峯出身富貴，爸爸是有「廈門李嘉誠」之稱的知名地產商林華國，身家估計超過30億港幣（約台幣120億），他不僅是無線台一線小生，也是著名歌王，影視歌三棲，讓他人氣居高不下，2018年和女星吳千語分手後，就和張馨月交往，隔年就步入禮堂，並育有一女，兩人相當恩愛，張馨月也甘心做「背後的女人」，專心相夫教女。