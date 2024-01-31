旺旺集團尾牙席開3百桌 蔡衍明霸氣「加碼千萬獎金」全場嗨爆

旺旺集團今（31）日在南港展覽館舉辦「2023旺旺集團歲末迎春聯歡會」，現場席開3百多桌，邀請逾4千位員工一同參與，董事長蔡衍明更自掏腰包，加碼1千萬元「旺透獎」以電腦隨機抽獎方式選中幸運兒送出。

今年的旺旺集團尾牙開場氣勢十足，董事長蔡衍明、副董事長蔡紹中與副總裁蔡旺家登上禮車進場，慢速行駛繞著會場一大圈，向集團所屬各公司的同仁表達感謝。所到之處，員工們熱情呼喊口號，歡迎大家長的到來。禮車上準備了具有旺旺特色的「龍年方形抱枕」沿路拋送，員工們各顯身手，搶接熱門禮物。

旺旺集團今日舉辦尾牙，席開3百桌邀請4千多位員工一同參與。（圖／中天新聞）

旺旺集團尾牙的最大特色，是「達摩不倒翁點睛儀式」，蔡衍明董事長率領著各部門高管，一起帶領台下全體員工完成年度點睛儀式，祈望公司與全體員工在新的一年龍年可以萬事順利。旺董也感謝員工的付出，許多人則爭相和旺董合照，現場熱力十足。

旺旺集團今日舉辦尾牙，蔡衍明董事長和玖壹壹合影。（圖／陳俊吉攝）

婁峻碩受邀旺旺尾牙演出。（圖／陳俊吉攝）

眾所矚目的抽獎項目，除了總金額達4百萬元的一般獎以外，旺旺大家長蔡衍明還另外準備了1千萬，做為「旺透獎」獎金，一連抽出多項大獎，並循往例加碼2倍、5倍、6倍，台下眾人高喊「旺來了」集氣，希望贏回大獎！額度狂飆、氣氛超熱烈，發放金額超過獎項規劃，蔡衍明當場霸氣宣布自掏腰包喊「不夠我來出」，以行動與員工同樂。

旺旺集團尾牙「達摩不倒翁點睛儀式」。（圖／中天新聞）

除了高潮迭起的抽獎活動，現場邀來李佳薇、婁峻碩、玖壹壹、羅志祥等藝人登台熱情獻唱，此外，也請到廣西壯族自治區演出充滿少數民族風情的山歌對唱。集團所有員工及貴賓一邊享用美食佳餚，一邊欣賞精彩的表演。活動尾聲，蔡衍明率領全體人員一起合唱集團社歌有緣相聚、大團結一定贏，展現團結精神，為尾牙聯歡會劃下完美句點。

旺旺集團尾牙邀請藝人李佳薇演出。(圖／陳俊吉攝)

羅志祥和台下員工自拍合影。(圖／陳俊吉攝)