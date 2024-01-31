韓國女星盧允瑞。（Balenciaga提供／黃唯淯台北傳真）

金卡黛珊身後的Balenciaga包款珍藏相當壯觀，她在影片中透露自己私藏有131顆Balenciaga包款。（Balenciaga提供／黃唯淯台北傳真）

美國話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）近期榮登Balenciaga新任品牌大使，成為時尚界重磅話題；但說實話金卡戴珊這個品牌大使位置來的不容易，過去曾陪品牌創意總監Demna出席MET Gala，也曾為品牌走過高訂大秀，以時尚名媛的身份來說，看的出來她「非常」喜歡這牌子才能做到這麼有愛，而也是因為她的時尚品味漸漸受到認可，雙方才能擦出這麼強力的合作火花。

而雙方第一次合作的品牌大片則找來攝影雙人組Inez ＆ Vinoodh協助拍攝，重點除了表現出金卡戴珊強烈的個人風格上，亦亮相了復刻版Balenciaga Le City包（即知名的機車包）。全新改版後的Le City包保留了我們記憶中機車包該有流華麗與流暢，鉚釘設計、繫帶拉繩等帥氣元素全部保留。皮革採用Arena細紋皮革製成，相較前代更具質感。此次除了金卡戴珊拎著機車包亮相外，女演員盧允瑞與妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等人也相約出鏡。而此次除了重新讓機車包回歸品牌主線外，亦展示了Le Cagole和Hourglass沙漏包，亦點出Balenciaga接下來的配件主要設計方向，也引起時尚迷熱烈討論。