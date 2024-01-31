台北市議會大會31日再次審議台北流行音樂中心1.9億工程墊付款案，在教育委員會召集委員、民進黨台北市議員李建昌同意下，刪去「不主張興訟」的附帶決議，也讓墊付款案順利過關。（丁上程攝）

台北市議會臨時會31日再次審議台北流行音樂中心工程墊付款案，國民黨團對於「不主張市府與文化部興訟」的附帶決議有意見，因此該案遭暫擱至今。而在31日大會中，在教育委員會召集委員、民進黨台北市議員李建昌同意下，刪去該條附帶決議，也讓北流1.9億的墊付款案順利過關。

台北市前市長柯文哲卸任時，留下台北流行音樂中心工程款1.9億元未結。在蔣萬安市府上任後，文化局希望先行墊付1.9億款項後，再和文化部協商如何支付。對此議會教育委員會於去年通過該墊付案，並將「不主張市府與文化部興訟」列於附帶決議中。不過該案在交由議會大會審議時，國民黨議員對於「不主張興訟」的附帶決議有意見，因此該案遭暫擱至今。

而該案31日下午再度於大會闖關，國民黨台北市議員汪志冰指出，針對「不主張興訟」5字，當初認為應該刪除，是因為希望文化部能夠主動來與北市府討論該筆款項如何處理，近日也得知文化部有來與市府洽詢，因此希望維持刪除該附帶決議。

對此李建昌則表示，若文化部跟文化局私底下已經有默契，並且也有溝通過，所以贊成將該條附帶決議刪除。議長戴錫欽也宣布，該案在拿掉「不主張興訟」後，按照審查意見通過。