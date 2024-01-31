新北市有5間宮廟提供寵物平安燈服務。（新北市動保處提供）

春節將至，為保佑寵物也能平安順遂，新北市動保處彙整轄內辦理寵物祈福服務宮廟，包括新店區福宸宮、新莊區慈祐宮、三峽區廣行宮、中和區受鎮宮及板橋區接雲寺等5間廟宇，特別規畫寵物專區，提供寵物點燈服務。即日起至2月底，凡至新北市8間動物之家認養犬貓，將有機會獲得幫寵物點上平安燈。

三峽廣行宮主委黃騰霆表示，寵物一旦生病，醫療費用索費不貲，不論經濟及情感層面，對主人都將造成不少傷痛，因此主人無不衷心期盼寵物能平安健康，廟方感受到主人們深切的期望，在2020年時在三峽地區首推寵物平安燈，希望關聖帝君神尊一起護佑寵物及主人，彼此都能安康常伴左右，讓寵物家庭更加快樂美滿社會更加安定幸福。

動保處表示，2月24日元宵節在三峽廣行宮舉辦犬貓愛心認養會及狂犬病疫苗巡迴注射，當天成功認養的飼主可獲得驚喜大禮包外，還能夠獲得寵物平安燈1座，讓毛寶貝在神明祝福下，新的一年在新家有幸福的開始，另外加碼在新北市動保處臉書官網留言「新北寵物平安一整年」將可參加抽獎，讓毛寶貝一同感受過節氣氛。