車手開出的收據。（西螺分局提供）

想投資股票的曾姓西螺鎮民在臉書上看到名人頭像廣告，不假思索加入通訊軟體投資群組，按照指示操作申購指定股票，陸續轉帳35萬元，詐騙集團食髓知味指示他面交投資款項，曾某才大夢乍醒報案，逮到一名佯裝理財專員的車手。

西螺分局指出，50多歲曾男先以臨櫃、轉帳方式匯款，詐騙集團見曾男尚未發現有遭騙，進而誘騙面交取款加碼投資，終於引起曾男警覺。

西螺分局受理後組成專案小組偵辦，日前即提供面額110萬元的假鈔供被害人佯裝配合，兩人日前約在一家超商碰面，戴著棒球帽取款的30歲邱姓車手現身，當邱嫌忙於點鈔時，員警一擁而上逮捕。

警方在邱姓車手的背包查獲一疊空白收款收據，以及一張他在現場開的收據，筆跡很像小學生，他掛的名牌則寫著「資本公司外務部」，裝備處處都是破綻。

全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並持續清查共犯。

西螺分局表示，詐欺手法不斷推陳出新，包括電信欠費、監管帳戶、分期付款轉帳、保證投資獲利方案，民眾要隨時保持警覺，可就近向派出所查詢獲撥打165專線詢問。