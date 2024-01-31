財政部公布2023年民間投資公共建設，資料顯示，地方政府公共建設招商台北市是六都之冠，拿下招商王！一向積極為公共建設招商引資的新竹市，2023年不論是依據《促參法》或是非促參、以其他法規引入民間投資公共建設案件皆「掛蛋」，讓外界十分吃驚。

財政部統計，2023年以促參案件61件，簽約金額492億元，10年內第3高金額；若將依據其他法規，廣義促參案件算入，案件數達到100件，金額達1876億元。

地方政府的表現，六大直轄市中台北市270億元，奪得六都之冠；高雄203億元取得次高；台南132億元、台中107億元、新北市106億元、桃園3億元。

而非六都的招商王則是彰化縣金額25億元，澎湖則因為馬公第一漁港的岸件，整體達到4億元，成為第2名；而過去引入民間資金投入公共建設相當積極的新竹市，2023年不論是促參案件或者其他法令的公共建設都「掛蛋」，讓外界十分意外。