今年農曆春節7天連假，除了返鄉團聚之外，許多人也趁此機會安排走春旅遊行程，嘉義縣文化觀光局精選10大熱門旅遊選擇，有阿里山、奮起湖、觀音瀑布、太平雲梯、故宮南院、曾文水庫、布袋漁市、東石漁人碼頭、二延平步道及獨立山步道，豐富景點網羅山林、海景及美食，歡迎民眾來嘉走春過新年。

二延平步道。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣長翁章梁指出，嘉義縣旅遊特色在於自然美景，有山、有海、有平原，可以從東邊海拔2216公尺高的阿里山森林遊樂區，一路玩到西邊海平面的外傘頂洲。今年過年有7天假期，邀請全國遊客來嘉義體驗自然之美，可以在阿里山欣賞聞名世界的日出及雲海，還能搭乘列車至全台最高海拔的森林火車站，推薦遊客一定要來阿里山看日出。

阿里山森林遊樂區-祝山觀日平台-雲海。（圖／嘉義縣文觀局）

來到阿里山不能錯過「鄒族部落旅遊」，鄒族部落是嘉義縣的山林寶藏，有茶山、新美、山美、達邦、特富野、里佳、來吉及樂野等部落，推薦遊客到「來吉部落」體驗山豬文化；「逐鹿部落」與梅花鹿近距離互動，在「山美部落」欣賞達娜伊谷傳統舞蹈表演；親身體驗「茶山部落」的涼亭文化。

太平雲梯。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣文觀局表示，「奮起湖」不只有鐵路便當，距離老街不到5分鐘的距離還有一處森林步道，可充分沐浴在芬多精之中。112年7月中旬重新開園的「觀音瀑布」也是超夯人氣景點，能在此欣賞瀑布飛瀉而下，還能在園區內享受負離子洗禮。

東石漁人碼頭。（圖／嘉義縣文觀局）

走在全台最高的景觀吊橋「太平雲梯」，可遠眺嘉南平原、晚霞跟雲海，離開雲梯後前往「雲之南道步道」跟「太平老街」，在太平就能玩上一整天；前往人氣步道「二延平步道」及「獨立山步道」登山健行也是走春好選擇。

故宮南院。（圖／嘉義縣文觀局）

位於太保的「故宮南院」適合闔家出遊，有藝文活動、文物展覽，小孩還能在兒童文創館玩不停。民眾也可在「曾文水庫」欣賞湖光景色，近距欣賞老鷹盤旋及可愛山豬群。

布袋觀光魚市。（圖／嘉義縣文觀局）

喜愛海鮮的民眾不能錯過「布袋觀光漁市」、「東石漁人碼頭」，可在此購買新鮮海產、大啖「烤蚵吃到飽」，更多嘉義春節旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。