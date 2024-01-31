光電商泓德能源旗下子「星星電力」，今（31）與半導體封測大廠日月光投控完成綠電團購協議(APPA)簽約，將提供20年綠電。（泓德能源提供）

拿到大約了！泓德能源旗下子公司「星星電力」今（31）與半導體封測大廠日月光投控完成綠電團購協議(APPA)簽約，後者20年間向其購買63億度綠電，星星將從2025年下半年起開始轉供。

泓德並未透露日月光購買價，但由於團購會有打折，因此可預期會低於市場行情，但粗估每度仍會高於5元。依據合約，星星從明年下半年開始供應，到2026年全年可供應1.5億度綠電，逐年擴充至每年3.75億度。

日月光投控涵蓋日月光、矽品等IC封裝測試大廠，這次帶領旗下供應鏈廠商，與星星簽下APPA。這是一個「用戶池」概念，日月光團購綠電後，可彈性分配給旗下供應鏈廠商，畢竟下游可能需要時間短、數量也不一定那麼多。由上游串聯團購好處，是可讓供應鏈也符合RE100 百分百再生能源要求。

對於團購綠電，日月光投控行政長汪渡村僅說，百分之百使用再生能源與淨零排放的目標，對科技製造業是極大的挑戰，日月光願意全力以赴。

星星電力暨泓德能源董事長謝源一說，泓德會以自行發展的「AI 分群演算法」，媒合再生能源案場與綠電需求用戶，相較於傳統分群媒合方法，可減少45％餘電產生。