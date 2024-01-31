農曆新年將至，蓮潭小農市集也將於2／03、04日下午二點到晚上七點，在高雄物產館前舉辦「龍華富貴攏有春」新年特別活動，邀請百名藝高膽大的在地舞者參與，設計的龍年飆舞，要讓兩天的活動舞台嗨翻天，與高雄在地小農一起炒熱現場氣氛，還有內容豐富的親子活動，歡迎大家一起送兔迎金龍！

春節將至，蓮潭小農市集也有濃濃年味。（圖／高雄市農業局）

本次親子活動豐富精彩，廚藝教室帶來「蜂蜜醋漬橙蜜香」課程，新年送禮要送到心坎裡，覓味廚房特別安排高雄當季的橙蜜香蕃茄及玉女蕃茄、大崗山龍眼蜂蜜、小農自釀果醋及各種配料，親子合作釀製新春甜罐子，新年就從甜蜜開始！嘴甜心甜集好運，送禮自用都適宜。

「蜂蜜醋漬橙蜜香」送禮自用都適宜。（圖／高雄市農業局）

親子DIY則是利用紙箱製作各式遊樂手作，配合新年風情的大型DIY「龍戰士變裝體驗」，由主辦單位提供全罩式各種龍紙箱公仔，有恐龍、金龍、舞龍、民俗龍…讓您好運龍總來！小朋友做完就可以化身為變形龍戰士，在家扮演招財龍寶寶，整個春節都喜氣洋洋。「龍珠彈珠台小工匠教室」教你做大小朋友新春最愛的彈珠台遊戲，全家聯手做瓦楞彈珠台，增添新年期間家中的遊戲樂趣。

高雄百名舞者競藝大PK 有禮有獎有體驗。（圖／高雄市農業局）

「小龍仔仔提燈製作」不用等到元宵節，來蓮潭小農市集，就先享為快，做一個帶回家，此外還有【新春吊飾DIY】、【財神帽子高高戴DIY】等各式小物品除了蘊含我們對來年的美好期盼，共重要的是製作過程能成為親子共度的美好回憶，用心的陪伴完整了我們對愛的定義，讓全家感情更凝聚。

蓮潭小農市集【龍華富貴攏有春】新春特別活動。（圖／高雄市農業局）

蓮潭小農市集是結合農業文化與親子互動的親子市集，邀請各地農民參與，提供新鮮現採農產品，由農民直售與民眾接觸，更有許多迎新春伴手禮，迎全家一起來走走逛逛，給與在地小農支持與鼓勵，一起迎新年，好運龍總來！