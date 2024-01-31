陳姓工程師戀上已婚女直播主，不但打賞，還寫「我會一直愛著妳」等卡片告白傳情，女直播主老公蔡男怒告求償，指控陳與蔡妻入住飯店開房，還在大廳擁抱；陳坦稱追求，但不知她已婚，僅幫辦入住手續。法官以蔡妻臉書及IG貼文可知已婚、有子女，陳還寫情書追求、擁抱等侵害配偶權行為，判賠1萬5000元，可上訴。

蔡說，與妻在2018年8月間結婚，育有2名未成年子女，婚後生活幸福。老婆在直播平台認識陳，他不但打賞，還手寫卡片「妳對我而言，真的好重要」、「我會一直愛著妳」、「對妳的熱情始終如一」、「喜歡你的溫柔」等內容情書猛追。

蔡指控，老婆與陳還以「公」、「寶貝」互稱，在2022年12月11日相約出遊，並單獨相約入住飯店發生性行為及在大廳擁抱。

陳抗辯，他追蹤女直播主的臉書及IG帳號，並詢問過她婚姻狀況，經女直播主回覆說，已離婚、帶2個小孩，他才寫卡片告白追求。

陳說，女直播主為趕去當髮型模特兒，委託他幫忙辦飯店入住手續及放置行李，兩人並未相約出遊及共處一室，她當天晚間結束模特兒拍攝，兩人相約在飯店大廳見面，蔡竟夥同1友人到場控制他人身自由，他才知女直播主已婚。

法官以女直播主在臉書及IG發文內容，都可得知她已婚，且有小孩，至於陳指稱，女直播主告知她離婚、帶2個小孩一事，並未舉證，不足採信。但蔡男指控，妻與陳發生性關係，也未舉證，亦不可採信。

陳對寫卡片追求女直播主及與她在飯店大廳擁抱等行為，並不爭執。法官認定他已不法侵害蔡男配偶權身分法益，且情節重大，審酌加害情形、雙方經濟等狀況，判賠償精神撫慰金1萬5000元。