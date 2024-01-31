屏東縣議員潘連周因洪姓樁腳涉嫌賄選案，屏東地檢署提起當選無效之訴，一審被屏院駁回，檢方上訴後，高雄高分院逆轉，認定潘連周涉入賄選，判決當選無效確定。

檢方調查，潘連周在縣議員選舉期間，曾任刑警的洪姓男子將3萬元交付給陳姓男子，洪男囑託陳男以每票1000元價格，為潘買30票。當時檢方偵結，認定潘指示洪姓幹部行賄，依選罷法起訴潘連周，並對提出當選無效之訴。

一審屏東地院審理時，判決當選有效。檢方不服上訴，高雄高分院審理時，洪男交付3萬元給陳男後，由陳對選民買票，經屏東地院依交付賄賂罪判刑確定，且陳也供述洪男是潘連周樁腳，加上洪男與潘有頻繁聯繫的通聯記錄，甚至多次發放潘連周的競選文宣拉票。

合議庭認為，洪男與潘連周互動頻繁，交情非淺，還曾安排潘為村長、鄉代候選人助選，洪應是潘連周競選活動的重要樁腳，另外，洪曾任高雄港務警察總隊刑事偵查員，應知賄選會有刑責，若非事先與潘討論，不可能冒民刑事風險擅自賄選行為。綜合事證，認定洪男替潘連周買30票的行為，應是受潘連周指使，綜合事證後，判潘連周當選無效。