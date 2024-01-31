前立委鍾紹和兒子鍾昇旭為「生鮮先生」連鎖生鮮超市負責人，但他涉嫌與黃姓店長將實際保存期限不滿1年食品，拆封並以透明真空袋分裝後，等上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限標籤貼於包裝上，或是將已逾期商品，以即期品方式在架上販售情形。經衛生局稽查後，封存了13公斤多的食品，並勒令業主停業。

高雄市政府衛生局113年1月29日配合高雄地方法院檢察署指揮，會同食品藥物管理署南區管理中心及高雄市調處，兵分三路查獲生鮮先生MrFresh連鎖超市等3家門市涉嫌竄改標示、販售貯存逾有效日期、有效日期與進口報告單不符及無中文標示之違規食品，衛生局現場立即封存涉案食品6項，計184包共13.20公斤，全案已由台灣高雄地方檢察署偵辦，並責令業者勒令停業。

衛生局說明，本案於113年1月29日在檢察官指揮下，分別至生鮮先生MrFresh超市3間店面搜索稽查，3場址皆有查獲違規食品，包含竄改效期之過期生鮮食品184包等食品，衛生局已立即將涉嫌食品全數封存，地檢署搜索相關違規食品，目前尚未釐清違規食品的進出貨數量，為能速釐清事情嚴重程度，檢察官同意衛生局責令業者自113年2月1至2月29日停業，以保全證據。

衛生局表示，經查相關產品主要販售給零售散戶，目前衛生局已監督業者進行下架回收商品，以防範流入市面販售，有關商品退費等爭議，衛生局責令業者儘速提供與公告退貨資訊機制，消費者可攜帶發票或產品於2月1日至2月29日每日下午1時至4時至生鮮先生門市辦理退貨；若業者未有妥處，提醒消費者可向市府消費者服務中心提出申訴，市府消保官將盡力協助市民處理爭議。

衛生局強調，該業者明知相關食品之真實有效期限，仍做不實效期標示，致所售食品效期流向不明，獲得不當利得空間，恐有效期虛偽標記或假冒等詐術行為，經評估問題產品銷售對象為大眾消費者，影響層面廣泛危害風險甚鉅，將按食品安全衛生管理法第15條第1項第8款、第22條第1項及第28條第1項等規定，分別各處6萬元以上2億元以下、3萬元以上300萬元以下及4萬元以上400萬元以下罰鍰併審酌違規情節依法加重處罰。