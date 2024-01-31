許藍方有「最美性學博士」稱號，幽默口條經常受邀各大綜藝節目。和男星王少偉緋聞傳了2年多，被拍到男方貼心接送、一同出遊等，但雙方卻始終未鬆口認愛，近日一段許藍方節目中call out王少偉片段被挖出，大膽直問：「你有沒有一點喜歡我」，引發現場來賓驚呼。

許藍方錄製由小S主持的節目《小姐不熙娣》，俗話說女追男隔紗，在這個倡導男女平等的時代，鼓勵女生如果遇到喜歡的男人就要好好把握。許藍方在節目中，被主持人小S要求call out緋聞對象王少偉，表明自己心情不好，希望可以得到對方陪伴，讓王少偉瞬間一頭霧水，但還是關心詢問。

接著許藍方話鋒一轉，直問：「你會不會介意我們的緋聞？」王少偉則大方表示：「不會介意呀，介意怎麼出來這個江湖走跳」，緊接著許藍方直球追問「那你有沒有有一點…喜歡那個…喜歡我？」王少偉先是猶豫幾秒，笑稱怎麼如此直接，但最後也大方承認：「有好感不討厭」，曖昧對談也引發現場來賓八卦，小S則鼓勵許藍方打開心房，當眾詢問：「你到底喜不喜歡王少偉啦？」許藍方則表示自己並不是一見鍾情型的，還是需要多加認識。