土耳其南部海岸的德爾特約爾港（Dortyol）因成為莫斯科石化能源銷售第三大中轉站備受矚目，這裡是將變更過產地的俄羅斯燃料給歐洲買家的據點，美國議員表示，客戶甚至還包括美國海軍，由於該港埠設施只有分裝，並不負責銷售，加上全案其實是由荷蘭石油貿易商與土耳其港務公司所分持，所以整件事情彷彿處於大家「都沒有犯錯也沒有違背制裁」，歐洲買家默默買、心照不宣的妙境。
據英國《金融時報》（Financial Times）31日報導，土耳其德爾特約爾港，位於去年地震重創的南部哈泰省（Hatay）主要產業集中在出口伊拉克原油，通常是由卡車運送到這個設施。但在2022年2月俄羅斯對烏克蘭的全面入侵之後，一切都改變了。根據Kpler船舶追蹤數據，從2022年3月到2022年6月這段期間，該港僅收到來自以色列、埃及和希臘的3批海運原油。
同年7月開始，隨著西方對俄羅斯貿易實施的經濟制裁開始生效，德爾特約爾港的海運原油交付激增，這些數據突顯了烏俄戰爭如何重新塑造了全球能源流動，為那些仍能與莫斯科進行貿易的國家和公司創造了機會。
根據對數據的審查，大多數通過海運到達碼頭的油都是來自俄羅斯的精煉燃料，其中大部分隨後被運往歐洲，違反了歐盟的制裁。
甚至有美國參議員對從德爾特約爾港出口「偽裝過的俄羅斯石油」表達擔憂，並聲稱這些原油在供應給希臘的一家煉油廠加工之後，進入了美國軍艦。
美國參議員魯比奧（Marco Rubio）和哈桑（Maggie Hassan）致國防部長的一封信中表示：「從俄羅斯的碼頭到美軍艦隊錯綜繁雜的的石油路徑，幾乎肯定是俄羅斯故意為了逃避制裁而做的。」
雖然歐盟，自2023年2月以來，引經禁止進口俄羅斯精煉石油，而原油還更早，在2022年12月就禁掉了，但德爾特約爾港的貿易資料顯示，精煉石油產品仍然能夠進入歐盟。
德爾特約爾港的所有者，總部位於伊斯坦堡的Global Terminal Services AS表示，它是一個「獨立的存儲碼頭」，並且不涉足交易。該公司表示，它既沒有「權限也沒有責任」監控通過其設施移動的石油前往最終目的地。
荷蘭石油貿易商特魯斯特（Niels Troost）同意於2022年7月從其土耳其所有者手中購得Global Terminal Services 40%的股份，他表示由於他只是少數股東，無法對碼頭的運營發表評論。據土耳其競爭委員會的批准交易文件顯示，他在2023年11月正式退出了這項業務，將股份歸還給了Global Terminal Services。
自歐盟和G7國家對莫斯科石油實施制裁以來，土耳其已成為俄羅斯原油和精煉產品的主要中心之一，它現在是繼印度和中國大陸之後俄羅斯原油的第3大接收國，也是俄羅斯精煉產品的最大市場。
土耳其能夠使用來自俄羅斯的折扣燃料，如柴油，以滿足本國需求，同時將土耳其煉油廠生產的柴油出口到歐洲買家賺取利潤。很多時候，來自俄羅斯的精煉燃料似乎連轉換都不用轉換，就直接轉運到歐洲了。
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