土耳其南部海岸的德爾特約爾港（Dortyol）因成為莫斯科石化能源銷售第三大中轉站備受矚目，這裡是將變更過產地的俄羅斯燃料給歐洲買家的據點，美國議員表示，客戶甚至還包括美國海軍，由於該港埠設施只有分裝，並不負責銷售，加上全案其實是由荷蘭石油貿易商與土耳其港務公司所分持，所以整件事情彷彿處於大家「都沒有犯錯也沒有違背制裁」，歐洲買家默默買、心照不宣的妙境。

據英國《金融時報》（Financial Times）31日報導，土耳其德爾特約爾港，位於去年地震重創的南部哈泰省（Hatay）主要產業集中在出口伊拉克原油，通常是由卡車運送到這個設施。但在2022年2月俄羅斯對烏克蘭的全面入侵之後，一切都改變了。根據Kpler船舶追蹤數據，從2022年3月到2022年6月這段期間，該港僅收到來自以色列、埃及和希臘的3批海運原油。

"In 2023, approximately 85% of the oil shipped from Dörtyol went to EU, mainly to Greece, Belgium and the Netherlands, up from 53 per cent in 2022, the shipping data shows."

Don't even want to expand on ownership - but pretending that EU "didn't know" is just.. give me a break. https://t.co/NxhLfd5DvP pic.twitter.com/SYG1EF42f9 — Sabina Khait (@doghuggingclub) January 30, 2024

同年7月開始，隨著西方對俄羅斯貿易實施的經濟制裁開始生效，德爾特約爾港的海運原油交付激增，這些數據突顯了烏俄戰爭如何重新塑造了全球能源流動，為那些仍能與莫斯科進行貿易的國家和公司創造了機會。

根據對數據的審查，大多數通過海運到達碼頭的油都是來自俄羅斯的精煉燃料，其中大部分隨後被運往歐洲，違反了歐盟的制裁。

甚至有美國參議員對從德爾特約爾港出口「偽裝過的俄羅斯石油」表達擔憂，並聲稱這些原油在供應給希臘的一家煉油廠加工之後，進入了美國軍艦。

美國參議員魯比奧（Marco Rubio）和哈桑（Maggie Hassan）致國防部長的一封信中表示：「從俄羅斯的碼頭到美軍艦隊錯綜繁雜的的石油路徑，幾乎肯定是俄羅斯故意為了逃避制裁而做的。」

雖然歐盟，自2023年2月以來，引經禁止進口俄羅斯精煉石油，而原油還更早，在2022年12月就禁掉了，但德爾特約爾港的貿易資料顯示，精煉石油產品仍然能夠進入歐盟。

德爾特約爾港的所有者，總部位於伊斯坦堡的Global Terminal Services AS表示，它是一個「獨立的存儲碼頭」，並且不涉足交易。該公司表示，它既沒有「權限也沒有責任」監控通過其設施移動的石油前往最終目的地。

荷蘭石油貿易商特魯斯特（Niels Troost）同意於2022年7月從其土耳其所有者手中購得Global Terminal Services 40%的股份，他表示由於他只是少數股東，無法對碼頭的運營發表評論。據土耳其競爭委員會的批准交易文件顯示，他在2023年11月正式退出了這項業務，將股份歸還給了Global Terminal Services。

自歐盟和G7國家對莫斯科石油實施制裁以來，土耳其已成為俄羅斯原油和精煉產品的主要中心之一，它現在是繼印度和中國大陸之後俄羅斯原油的第3大接收國，也是俄羅斯精煉產品的最大市場。

土耳其能夠使用來自俄羅斯的折扣燃料，如柴油，以滿足本國需求，同時將土耳其煉油廠生產的柴油出口到歐洲買家賺取利潤。很多時候，來自俄羅斯的精煉燃料似乎連轉換都不用轉換，就直接轉運到歐洲了。