南韓人氣演員安孝燮（안효섭）憑藉《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》等電視劇，獲得粉絲喜愛，有著優質螢幕形象。怎料，29日卻傳出，前BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）的前女友韓瑞希傳訊息，約他開房間的對話截圖，引發爭議。雖然韓瑞希出面表示截圖是假的，但還是有不少粉絲質疑。

據了解，韓瑞希在KakaoTalk(通訊軟體)上的聊天群組，韓瑞希「孤獨房」(南韓開放匿名聊天群組）裡使用和IG名稱「hahnsushii」一樣的名字，近日該帳號無預警上傳多張聊天記錄截圖，聊天對象的名字，顯示為新生演員安孝燮。

聊天內容一開始是韓瑞希和安孝燮兩人基本問候，之後在去年11月30日中午韓瑞希則傳訊息透露，「明天會自己一個人在飯店睡覺」，安孝燮沒有回應後，則是發出一連串訊息轟炸，要約對方一起去飯店，安孝燮反問「去那裡做什麼？」韓瑞希則表示「點些客房服務，我們可以大吃大喝，反正不是我的錢」、「或者和我做愛」。

而安孝燮沒有回應，韓瑞希又罵「快點回我，已讀不回你是想死嗎？」安孝燮最後傻眼表示「你幹嘛？說得這麼可怕？」對話曝光後引發不少爭論，最後韓瑞希在IG限時動態寫下「對話記錄是造假的，西X們」，之後將帳號轉成私人。此外，有眼尖網友注意到，兩人對話時間顯示是在去年11月30日，韓瑞希曾在當天分享入住朝鮮皇宮豪華精選酒店套房的照片。

對此，有人提出對話內容，感覺男方不是很想理對方，都愛回不回的，認為這樣的回答，沒有問題，但也網友表示「跟韓瑞希很熟的這件事本身就有問題了吧」、「韓瑞希到底要葬送幾名藝人？」

事實上，韓瑞希原本是「YG練習生」，還沒出道，就曾多次涉入藝人吸毒案，先是和前男友T.O.P被發現兩人一起吸大麻，後來爆出供應毒品給前iKON前成員B.I(金韓彬)，最近一次則是李善均毒品案調查名單之一，她也因為染毒被判6個月有期徒刑，在去年11月17日出獄。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！