屏東縣議員潘連周因洪姓樁腳涉嫌賄選案，屏東地檢署提起當選無效之訴，一審被屏院駁回，檢方上訴後，高雄高分院逆轉，認定潘連周涉入賄選，判當選無效確定；對此，潘連周稍早喊冤道，「沒有證據也能判，法官的自由心證太可怕了」，但也只能接受。

潘連周說，他真的沒有買票賄選，這件案子也沒有直接證據、甚至是間接證據證明他涉案，但就憑法官的自由心證就認定他有罪，實在是太可怕了，感覺以後選舉也不用選到這麼累，「這樣弄」就可以了。

雖然頻喊冤、強調自己的清白，但潘連周也不諱言，案子已經定讞了，他也只能接受，只是真的感到很失望，目前會先沉澱一陣子，再規畫之後的路。

潘連周是第三選區無黨籍議員，前年拿下該區第2高票，而今遭判當選無效定讞，將由落選頭民進黨籍黃建溢遞補。

檢方調查，潘連周在縣議員選舉期間，曾任刑警的洪姓男子將3萬元交付給陳姓男子，洪男囑託陳男以每票1000元價格，為潘買30票。當時檢方偵結，認定潘連周指示洪姓幹部行賄，依選罷法起訴潘連周，並對提出當選無效之訴。

但屏東地院審理時，法官認為洪男並非潘連周的競選團隊成員，檢方無法舉證洪與潘連周共謀賄選，或3萬元賄選資金來自潘連周，因此認定潘連周並未指示洪男賄選，判決當選有效。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為洪男交付3萬元給陳男後，由陳對選民買票，經屏東地院依交付賄賂罪判刑確定，且陳也供述洪男是潘連周樁腳，加上洪男與潘連周有頻繁聯繫的通聯記錄，甚至多次發放潘連周的競選文宣拉票，因此判定潘連周當選無效定讞。