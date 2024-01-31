本季挑戰HBL男甲3連霸的光復高中，8強賽階段狀況有點起伏，也讓球隊直到第6場比賽打完，都還沒能收下4強席位，球隊31日打出教頭陳定杰認為是整季至今最好的內容，上半場在謝銘駿23分領銜下打下雙位數領先，在「新竹內戰」以85比61擊敗已經確定晉級4強的東泰高中，光復想晉4強，明天對能仁家商非常重要。

「這場應該是我們本季至今最好的一場比賽！」陳定杰這麼說，他認為球隊有一年多沒有打過分差5分內的激戰，很多比賽都是早早大幅領先，本季8強賽首場遭到南山高中突襲，以71比74吞下敗仗，結束跨季32連勝，雖然隨後搶下3連勝，面對松山再吞本階段第2敗，只能看著松山、東泰提前攻佔兩席4強位子。

包括莊朝勝、陳將双、張俊生等光復畢業學長，昨天都在完成UBA賽程後到光復高中下榻的飯店勉勵學弟，對東泰攻下全隊最高29分的謝銘駿表示，之前打得很順，輸球結束跨季連勝後也給球隊警惕，「大家都想著連霸冠軍導致壓力過大，卻沒想到要先4強才能有冠軍機會。」

保有爭奪4強機會，光復高中8強賽最後一場目標全力求勝，謝銘駿透露，這階段也檢討自己領導力還不夠，昨天也看了2016年NBA總冠軍賽騎士隊逆轉勇士隊的影片，學習當時效力騎士隊的球星詹姆斯（LeBron James）場上心態、精神，8強賽最後一場就是鼓勵自己和隊友做好該做的，努力爭取勝利。

光復高中擊敗東泰高中，保有爭取4強的機會。（高中體總提供）