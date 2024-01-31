物價飆漲之下，經常聽到民眾抱怨與薪資漲幅不成正比。28日藝人謝麗金透露，去市場買甜糕「2片359元」，被飛漲的物價嚇壞。

近日謝麗金透過臉書曬出一張蛋糕甜點照，畫面中一小盒裝著的蛋糕，看上去份量相當少，謝麗金疑惑表示：「是通膨太嚴重，還是我不懂行情？」接著透露原以為價格相當親民，當下沒特別問價錢就買了，沒想到在詢問老闆娘多少錢時，竟得到359元的回覆，當下她驚訝地再次跟對方確認，老闆娘依舊面不改色給出相同答案，由於蛋糕已切好裝盒了，也只能硬著頭皮買，她也藉此經驗提醒：「下次買東西一定要問一下價錢」。

貼文曝光後，在網上持續掀起討論，許多網友留言驚呼：「就算不親民，這價錢也太高了」、「太扯了」、「太誇張吧」、「可以買3.5個雞腿飯」、「這個價位害我以為中間夾的都是金箔」，意外掀起討論。

台北市市場處回應指出，該販售甜糕的攤販為中崙市場外，八德路三段巷內的流動攤販，為維護消費者權益，市場處農曆年前將會同消保官進行稽查，確實要求商家表示價格，改善後要求拍照回報，若未改善可依「北市消費者保護自治條例」開罰2萬至10萬元。

對此，謝麗金則透過經紀公司回應，沒想到私生活發文會引起這麼大的關注，沒有要炎上店家的意思，純粹就是分享生活大小事，藉文感嘆物價飆漲，也從這次事件學到經驗：「我之後購買東西，也會先問一下價格，再決定要不要買」。