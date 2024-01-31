農曆春節將屆，各大賣場、百貨及購物中心開始湧現採買年貨人潮，桃園市政府消防局第一大隊今天前往桃園市龜山區捷運A8站的環球購物中心進行消防安全抽檢，以確保市民朋友們有個安全的消費環境。

消防今天於A8環球購物中心進行的消防安全抽檢，主要檢視場所內各項消防安全設備是否正常運作，並確認場所內員工對於滅火器及消防栓等設備操作是否熟練，同時也提醒業者要保持安全梯間動線的暢通，避免堆積貨物，影響逃生，藉由軟、硬體全面性的檢測，來構建安全的購物環境。

第一大隊大隊長賴志忠表示，消防局第一大隊自去年11月起，陸續針對轄內約597間人潮出入眾多場所，進行全面性消防安全檢查，若有不合規定情形，也會依規定要求業者限期改善來確保場所的消防安全。第一大隊也提醒，消防法於去年6月21日大幅修正，針對供營業使用場所(如：電影院、飯店、百貨商場、餐廳……等)違反消防安全設備設置及維護、防火管理…等相關規定，罰鍰金額提高為2萬元至30萬元，目的就是督促業者應負起維護公共安全及提供民眾消費場所安全責任。

A8環球購物中心店長葉益亨表示，商場內的員工都有定期辦理消防訓練，也感謝消防人員在春節假期前來進行安檢，共同來檢視並強化賣場的環境安全，提供市民朋友們一個安心的購物環境。