「玖壹壹」1月31日受邀在「2023旺旺集團歲末迎春聯歡會」熱鬧開唱。（陳俊吉攝）

「本土天團」玖壹壹1月31日受邀於「2023旺旺集團歲末迎春聯歡會」嗨唱，3人接連飆唱夯曲〈鄉下來的〉、〈LOCAL〉及〈一生只督妳一人〉，最後更熱情邀請坐在台下的旺旺集團董事長蔡衍明、多位賓客一起上台同歡，全場大合唱，氣氛熱鬧。

「玖壹壹」1月31日受邀在「2023旺旺集團歲末迎春聯歡會」開唱，開心與旺旺集團董事長蔡衍明（右二）互動。（陳俊吉攝）

玖壹壹近來正忙寫新歌、籌備新專輯，有望在9月釋出新作，新專輯目前已完成2首歌，進度約2成，加上今年適逢出道15周年，寵粉的他們計畫將舉辦歡慶出道15周年演唱會，健志開心說：「每5年都是一個循環，上次10周年也有跟粉絲一起慶祝。」洋蔥則預告，「應該是會有不一樣的演唱會。」有望唱進大巨蛋？健志打趣說：「（大巨蛋）第一個唱的可能是周杰倫嗎？我們可以去看他的演唱會，這樣也算是同時進去。」

洋蔥與女友黃怡萱感情長跑10年，日前宣布喜訊，正計劃與女友結婚，今日坦言，現在僅有結婚的想法，還沒向女友求婚，結婚日期也尚未決定，會拚生龍寶寶、雙喜臨門？他笑說，目前沒有生子計畫，「順其自然，如果有也ok。」而健志與化妝師女友Mia也穩定交往中，會想婚？健志低調說，跟女友是對未來有共識的一起走下去，近年來周遭朋友都結婚生子，他會幫忙照顧好友的小孩，開玩笑說：「看到小孩很恐怖，我們還有很多計畫，（結婚）應該會比洋蔥晚，他年紀比我大。」

他們過年期間把時間留給家人，各自也安排了出國行程，健志、春風將赴日本滑雪，洋蔥則是與女友、好友去韓國釜山旅遊，孝順的3人，過年都會包紅包給家人，春風笑說，每年紅包數字都差不多，洋蔥直言，過年紅包只是小小的心意，會包給父母4位數、女友則是5位數，被春風笑虧，「夭壽喔」，洋蔥下秒自虧是「不孝子」，不過健志替洋蔥解釋，洋蔥是在生活上很照顧父母，「心意最重要，洋蔥日常給更多，隨便都給7位數，買車送給爸爸。」