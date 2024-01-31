羅志祥31日為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」擔任壓軸演出。（陳俊吉攝）

羅志祥（小豬）、玖壹壹、李佳薇及婁峻碩今（31日）為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」輪番演出，現場熱鬧非凡。旺旺集團暌違4年舉辦尾牙，集團員工近4000人齊聚參與，席開354桌！「亞洲舞王」羅志祥今率6名舞群壓軸嗨唱〈鬧翻天〉、〈戀愛達人〉及〈愛瘋頭〉，讓南港展覽館瞬間變成演唱會現場，氣氛火熱。

羅志祥31日為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」擔任壓軸演出。（陳俊吉攝）

羅志祥把農曆春節前的最後一個工作獻給旺旺集團，今現身令全場全場員工興奮不已，紛紛擠向台前一睹舞王風采；向來寵粉的小豬還走下舞台台階，接過員工們遞給他的手機與大家開心自拍，親民舉動圈粉無數旺旺人。

羅志祥31日為旺旺集團「2023歲末迎春聯歡會」擔任壓軸演出。（陳俊吉攝）

小豬演出結束後，接下來除了陪媽媽開心過年、送上7位數大紅包孝敬老人家，也計劃帶乾女兒到日本滑雪度假。另外，他也分享過年時必做2件事，為新的一年求得好運，「除夕當天一定要『開燈守歲』，這是我的習慣，家裡全部的燈都要打開，一直開到隔天早上，守歲就是要亮、要熱鬧的感覺」，另外還要「開火煮東西」，他說：「煮水也可以，一種旺的感覺。」

對於新年工作計畫，小豬透露將有「海外計畫」，主要以演唱會為主，另外主持、戲劇也有不少邀約，但目前還沒有挑到喜歡的，「想要接一個，是一出來一定要很強的，不想亂接，亂接就會怕品質會不好」，對工作要求相當認真。此外，小豬的潮牌、餐飲副業也經營得有聲有色，擁有破百位員工的他，自家尾牙將豪撒7位數紅包；至於龍年希望，他務實地說：「沒有目標，我覺得年紀越大會越不去許願，盡心努力就好。」