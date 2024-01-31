震驚社會的台中5億賴姓命案，案經檢察官會同法醫相驗解剖調查後，遺體已發還家屬，律師許哲維（左）31日透露，遺體自費冰存在台中生命禮儀管理處已270多天。（本報資料照片／陳淑芬台中傳真）

震驚社會的台中5億賴姓高中生命案，夏姓配偶被控殺人部分，中檢續行偵查；夏涉「假結婚」偽造文書部分，台中地院審理中。檢方相驗解剖賴生遺體調查後，發還家屬至今未葬，已冰存在台中生命禮儀管理處長達270多天；賴母委任律師許哲維31日表示，因賴母擔心仍有調查必要，已自費花24萬元冰存費用。

擁逾5億家產的18歲賴姓高中生，去年5月4日與26歲夏姓代書助理登記同婚後，不到2小時離奇墜樓身亡，因案情離奇、疑點重重，引發全國矚目。案經檢察官會同法醫相驗解剖調查後，遺體已發還家屬，律師許哲維透露，遺體目前仍冰存在台中生命禮儀管理處。

許哲維說，因賴母擔心後續還有調查必要，堅持兒子遺體繼續冰存，每月自費3萬元，至今270多天，已花費約24萬元。

賴姓高中生命案，台中地檢署去年6月21日偵結，認定殺人部分證據不足，予以不起訴；並認定夏男「假結婚」，並無結婚真意，依偽造文書罪起訴，全案目前在台中地院審理。至於殺人部分經台中高分檢發回台中地檢署續查，目前仍在偵查中。

偽造文書案，台中地院去年8月7日開準備程序庭，夏當庭喊冤，強調兩人有結婚真意；今年1月15日再開準備程序庭，夏仍稱「起訴內容與事實不符！」，法官當庭勘驗夏男與賴生5月4日前往星巴克、超商及戶政事務所尋找結婚證人的監視影像等證據。

根據影像顯示，兩人當天上午8時抵星巴克共找3人當證人，但全遭拒絕；9時5分進1家超商，在店內詢問3名客人，有1男同意簽名；9時20分進戶政事務所，還在場找民眾當證人，再獲1男同意簽名後，即到櫃檯辦理登記。雖兩人同行，但夏一路忙著積極詢問找證人，而賴僅低調陪同在旁，並常手搔抓頭髮。