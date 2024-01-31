縣長陳福海(右)要求觀光處持續協調加開春運運能，期使鄉親都能順利規畫返鄉行程。(圖／金門縣政府提供)

2024年台-金春節第3波加班機於1月18日開放訂位後仍遭秒殺，不少旅台金門鄉親回家過年團聚之路仍遙遙無期，紛紛向立委陳玉珍及縣政府反應盼能再加開春運班機。為此，縣長陳福海要求觀光處持續協調加開運能，期使鄉親都能順利規畫返鄉行程；陳玉珍也連續4次邀集民航局、國防部等相關單位協調增開航班。經中央與地方攜手努力下，航空公司終於確定將加開第4波航班春節加班機，計提供5626個座位數，並訂於2月2日上午9點開放訂位，請還未訂到機位的鄉親把握機會，手刀訂位。

縣府觀光處指出，此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分之運能。經縣府持續統計近期鄉親反映仍未訂妥春節機位之情形，以台北-金門航線為主，亦經縣府不斷再協調交通部民航局與各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，第4波預計於2月7日至14日再加開台北-金門尖峰時段來回班機21架次，總共可提供5626個座位數，並訂於2月2日上午9時起，由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位；縣府並將同步於縣府服務台協助有需求之鄉親訂位。

此外，在立委陳玉珍協調爭取下，國防部日前也已同意於2月7日至14日期間，連續8天，每天可支援2架軍機、6個架次，共提供420個機位，隨時配合啟動候補疏運作業。

陳玉珍表示，除了感謝行政院、國防部、交通部民航局等相關單位的協助，更要感謝航空公司機組、地勤作業人員犧牲假期時間，讓旅外鄉親都能順利開心的回家過年。

縣府觀光處也表示，感謝交通部民航局與各航空公司對離島交通的支持與協助，同時提醒鄉親於訂票確定後，務請於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消之情事。

觀光處特別呼籲，本次第4波加班機開立機票與限制規定，與前3次管制期間訂票作業規定相同，即2024年春節管制期間台金航線尖峰時段之機票（2月7日至12日台灣出發往金門方向，以及2月11日至15日金門出發往台灣方向之機票）均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

此外，縣府再次提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；縣府並將持續關注訂位與候補狀況，適時協調因應。