《巧連智月刊》29日無預警公告，將於3月1日起停止受理新用戶及原有用戶續訂，引發軒然大波，不少家長們更是憂心兒童雜誌未來將在台灣消失。對此巧連智今(31日)給出承諾，表示會如期出刊到2025年3月，訂戶權益絕不會受影響。

巧連智在臉書粉專《巧虎好朋友》發出3點聲明，其一為2025年3月之前，月刊都會如期發行寄送，訂戶權益不會受影響。二是訂戶訂閱期間影音服務不受影響；三為巧虎系列學習商品、包括舞台劇、夢想樂園、YouTube頻道也持續運營中。

以下為巧連智聲明：

巧連智對客戶權益的承諾

親愛的大朋友、小朋友：

近日巧連智公布月刊停止接受訂閱的消息，讓官網及客服專線湧入大量詢問，如有服務不周之處，請您見諒！

這35年來，巧連智一直秉持著對客戶權益的承諾，並致力於維護品牌的聲譽。針對眾多關心的議題，我們特別向大家做出以下說明：

1️⃣已完成訂閱及訂閱期間的訂戶們請放心，公司承諾巧連智月刊到2025年3月號最後一期的月刊都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響。

2️⃣訂戶訂閱期間之影音服務皆不受影響。

3️⃣巧虎商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業也持續運營中。

透過書本親子共讀一直以來是巧連智最主要的商品設計理念。月刊形式商品的轉型並不是以全面數位化為考量。

未來仍會以多元媒材的方式，提供孩子最適合的學習體驗。

謝謝家長的關心，讓我們一起為孩子創造美好的生活🙏

日商倍樂生 巧連智