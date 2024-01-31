準總統賴清德日前透露，內閣人事將循民主大聯盟模式，邀請好人才入閣，不會全是民進黨，將卸任的民眾黨立委賴香伶、張其祿也被點名。對此，明將離開立法院的民眾黨立委陳琬惠今(31日)在臉書發文喊「江湖再見」，並在節目上透露，她有傳賴清德的說法給其他幾位將卸任的委員看，強調若被詢問，自己一定會告訴民眾黨中央。但陳也認為這只是口號，所謂的好人才，光是黨內派系和小綠、近綠分位置就會搶成一團了。

前扁辦主任陳淞山日前透露，民進黨對國民黨、民眾黨都有直接對應重要人士在溝通，採雙管齊下，運用執政資源跟執政優勢，包括入閣。被視為想裂解藍、白陣營。而外傳賴清德將挑選賴香伶、張其祿入閣分掌勞動部和中選會，民進黨發言人吳崢強調，賴清德將秉持跨世代、跨領域、跨黨派的精神規劃內閣組成，目前在多方徵詢優秀人才，賴跟民眾黨私下運作的說法是無稽之談，不會在內閣規劃與任何政黨做政治利益交換；民眾黨準秘書長周榆修表示，目前沒有任何訊息，但黨主席柯文哲態度很清楚，應該是黨對黨的基礎再來談。

對此，並未被點名的民眾黨立委陳琬惠，今在臉書貼出一張在立法院研究室門牌合影的照片，配文寫道「再見了立法院1001，江湖再見」。陳也在政論節目《新聞大白話》透露，她昨天還特別把「賴清德稱組閣只要好人才」的新聞，貼給今天最後一天當委員的幾個同事們，但她認為賴這句話真的只是口號，因為民進黨最會的就是口號先行，實際作為都不是那樣。

陳琬惠也指出，賴清德若是要組聯合內閣，從國民黨、民眾黨尋找人才本就是應該的，但如果要借將，就應該是黨對黨之間出來談，不是他點到誰、誰就出來回應。如果賴清德是找她入閣，她一定會告訴黨中央，不會自己就跑去，畢竟現在還是有掛著民眾黨黨籍。

但陳琬惠認為，這些說法都是測風向看看外界反應、讓大家討論，「所謂的好人才，光是小綠、近綠或是綠本身，就搶成一團了，光是內部各派系要把人分好，就已經是一場很大的戰爭」。

另外，陳認為，賴清德的個性比較謹慎，首任閣揆不會是現在檯面上被點名的人選，應會先挑仇恨值沒那麼高、類學者的人選，避免一進入立法院備詢就被在野黨攻到沒辦法做事。