李之勤31日為演唱會彩排。（希望之夏音樂創意提供）

李之勤當年以一首〈想你會想我嗎〉走紅歌壇的，時隔30年近日再發新作〈（時光 ‧ 美好）記憶中的一首歌〉，並在自己生日的前夕，於2月3、4日在西門紅樓河岸留言舉辦專輯首唱會，今（31日）彩排，找來當年的同門師弟、男團始祖「紅孩兒」的主唱張克帆擔任2月4日場次的嘉賓，搶先曝光合唱曲目〈多想你幾回〉。

老友相見，張克帆爆料當年李之勤是他們「紅孩兒」的御用造型師，也幫「小虎隊」做造型，李之勤則笑說：「我還記得當年為了讓紅孩兒展現青春活力，給他們每個人穿上超緊的單車褲。」張克帆隨後自爆：「每次穿那件褲子都覺得尺度超大，前面一包，超卡！」

雙方互動多，是否有來電？她直言：「我就是之勤姊，不能談戀愛。」當年，在張小燕帶領的「開麗」旗下有禁愛令不能談戀愛，所以大家都嚴守規定，李之勤說：「在那個年代，公司規定很嚴格，不能談戀愛、交男友、還有結婚，做這些事都會受罰。」

連辦兩場演唱會，除了是李之勤演藝生涯的一大挑戰，對體能也是一大考驗，儘管外表凍齡看不出年紀，她仍請健身教練展開為時半個月的特訓，包括練肌耐力及核心肌群等，此外李之勤更從開始錄音就瘦了5公斤，「我已經沒有肉可以瘦了，禮服一直修改尺寸」，自豪經過了30年體態都沒有變過，相當嚴格控管身材，168公分的她，現在只有51公斤，至今還是穿30年前的衣服。