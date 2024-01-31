登革熱之前在南台灣肆虐嚴重，讓綠營執政縣市首長相當頭大，即便今年冬天寒冷，但仍似有野火燒不盡的疫情蔓延狀況。PTT有網友指出，1月份高雄登革熱疫情，境內本土感染人數為111人，竟是將近前高雄市長韓國瑜2019任內58例感染的2倍。鄉民直酸「得過登革熱才是高雄人啦！」

有網友今(31日)在PTT八卦板爆料，引用《高雄登革熱民眾即時通》（高市府所研發的App防疫系統）數據指出，截至目前為止，民國113年1月份高雄登革熱疫情，境內本土感染人數為111人。他又舉前高雄市長韓國瑜任期2018年12月25日—2020年6月12日被罷免，及葉匡時代理：2019年10月16日－2020年1月11日。依照衛福部資料任期內2019年為58例，2020年全年為0。直呼「191.379％，1個月是1年半快兩倍的感染人數欸！」

「好猛、好暖！」該網友又舉綠委管碧玲曾說「沒得過登革熱，高雄血統不純！」直酸「有沒有正統高雄人終於教訓了韓國瑜的八卦？」

鄉民表示「笑死！連一隻蚊子都治不好還想治國？」、「高雄人教訓了韓國瑜，蚊子咬教訓了高雄」、「暖市」、「十年來改變最大的黃色小鴨首都」、「公衛人會跟你說case很少了防治成效卓越」、「得過高雄熱才有資格自稱高雄人啦」、「我鳳山人，蚊子現在還是好多，昨天被咬」、「問就是中共同路蚊害的」、「民主登革熱有比院長膝蓋走路更嚴重嗎」、「笑韓導爬樹比較重要」、「而且還是1月，那夏天還得了？」