今年元旦下午，日本石川縣能登半島發生規模7.6強震，至今（31日）已1個月。災區還有部分地帶仍亟待復原，靠近能登半島的石川縣金澤市、富山縣富山市的飯店業者表示，台灣遊客取消預訂數量很少，而且持續有人訂房，甚至有業者今年3月中旬以後的訂房量已高於2019年同期，「真的幫了大忙」。

日本《北國新聞》31日報導，位於金澤市的金澤新大飯店表示，西方國家旅客入住數量已見減少，但台灣遊客幾無取消訂單的情況，3月中旬之後的預定數量甚至超越新冠疫情發生前的2019年同期。

金澤國際飯店也說，訂房取消量不多，訂房數量與去年差不多，「幾乎每天都收到來自台灣的預定要求，真的幫了大忙」。金澤全日空皇冠假日大飯店、金澤日航飯店的台灣住客取消訂房的數量也比較少。

金澤市7家都會區飯店業者組成的金澤飯店協會，17日至20日派代表赴台灣說明石川縣地震災區情況，並邀請台灣遊客到金澤遊賞。台北旅行業者可樂旅遊回應，聽說金澤受到地震影響較小，因此很少人為此取消行程。

石川縣隔壁富山縣的富山市，情況也類似。富山日航飯店今年元月接待的台灣住客約400人，比去年12月還多。飯店代表表示，台灣遊客不僅到北陸地區旅遊，行程也包含東京、大阪等地，所以地震不會成為取消行程的原因。富山比偲奇飯店也表示，訂房狀況從元月中旬起已逐漸恢復。

每天有航班往返石川縣小松機場與台灣桃園機場的長榮航空金澤辦公室表示，能登半島強震發生後，從小松出發的乘客數有所減少，台北出發航班乘客數略減，但17日以來載客率一直維持在80%左右。