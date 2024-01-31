主計總處31日公布最新2023年第4季經濟成長率概估為5.12％，較上次(11月)預測數減少0.1個百分點，主因是資本形成的固定投資、存貨變動等不如預期所致；由於下修第4季數據，併計前3季分別為負3.49％、1.41％、2.32％後，全年經濟成長率概估為1.4％，創近14年最低。

主計總處簡任視察王翠華表示，2023年全年經濟成長率1.4％，是近14年來表現最低的一次，上次經濟成長率低是2009年即金融海嘯後，該年經濟成長率為負1.61％。

王翠華分析，去年第4季資本設備進口值年減28％，主因是占比七成的機械設備投資表現疲弱，即使營建、智慧型產品投資等表現不錯，但仍拖累整體投資的表現，加上製造業廠商仍處於去化存貨的過程，導致全年經濟成長率持續下修。

王翠華表示，雖然廠商存貨已下降，但還是要等終端需求恢復、出口回溫，民間投資動能才會起來，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，傳產或類出口減幅收斂，整體來看，研判庫存去化有機會在上半年完成。