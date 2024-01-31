龍千玉1月31日領軍豪記唱片師妹謝金晶、向蕙玲與蕭玉芬趕在過年前夕，開心逛春聯大街採買。而龍千玉近來推出新輯《十一號碼頭》、謝金晶釋出新輯《搶頭香》、向蕙玲則發行《酒醉的月亮》與蕭玉芬推新輯《愛的故事》，四姝巧合都出輯，趁宣傳空檔，攜手逛街買開運飾品迎金龍。

而提到金龍年，龍千玉開心分享名字有龍，今年的內在美將換成紅色，喜迎飛龍在天，謝金晶除夕就開工，許願今年要努力龍華富貴，晉升有殼族，而去年舊作在抖音破5000萬點閱，向蕙玲初一將再推電音新神曲，蕭玉芬則選在龍年新出發，期許演藝事業活龍再現。

龍千玉的兒子2016年在澳洲發生墜谷意外，入院治療後送往加拿大進行復健生活，剛好今天是兒子生日，她開心地說：「有收到兒子傳來的簡訊，我就祝福他生日快樂。」並透露兒子現在復原狀況良好，近年都在加拿大生活，預計5月就赴加拿大陪伴兒子。

工作行程滿檔的龍千玉，被問及感情近況？她甜蜜說，與圈外男友交往多年，感情很穩定，還對著鏡頭向男友喊話：「要記得包紅包給我。」浪漫放閃。