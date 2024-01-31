大陸35歲男星吳旭東在四川出生，是中央戲劇學院的畢業生，在校期間拍攝許多廣告，有「廣告小王子」之稱，因參演電視劇《龍門飛甲》進入演藝圈；近期他傳出罹患惡性腫瘤，恐怕須將左腿截肢，經歷讓大量網友不勝唏噓。

近日陸媒《北京衛視》節目《生命緣》釋出一期預告，內容有關演過《智取威虎山》、《湄公河行動》的演員吳旭東，開頭醫生就直言：「這種腫瘤是要截肢的」，吳旭東也表示一直認為身體很健康，沒有想到病魔會找上他，無奈說：「而且一來就是這麼大的一個情況，就直接來個是腫瘤，還是惡性的，而且是拖了那麼多年的腫瘤，天都塌了」。

醫生評價病情：「它是一個高度惡性的腫瘤，它是要命的一個腫瘤，這個肯定要盡快去切掉」，由於手術影響未來很難恢復到正常，吳旭東談起職業，表示演員是他的全部，且過去的戲路都是有高度運動、跑跳片段的，本身需要強硬的身體，罹病後職業生涯也成了一大問題。

吳旭東先前曾提到殺青時感覺大腿不舒服，後來做檢查發現是脂肪肉瘤，他生活規律，平時很健康，朋友們特別訝異，消息曝光後，網友鼓勵：「帥哥，加油！」、「天啊，在疾病面前每個人都是平等的。希望大家都平安健康」、「保命要緊，活著才有其他可能性」。