台中市議長張清照每年在農曆春節前，會邀書法老師揮毫寫春聯，免費贈給鄉親添喜氣，傳承傳統文化；31日在服務處前有10位老師現場揮筆，鄉親排隊索取，張清照親手寫下「龍」字，預祝龍年大家龍騰虎躍、大吉大利。

揮毫活動九點半開始，很多民眾已經迫不及待在現場排隊，希望早點領到喜歡的春聯，隊伍綿延至停車場，幼稚園小朋友到現場進行戶外教學體驗傳統文化。

台中市議長張清照今年依照慣例，提起毛筆寫下「龍」字，他表示過去幾年因為疫情、國際情勢與戰爭，造成經濟衰退，產業與人民生活大受影響，希望在龍年大家不僅大吉大利，在市政發展與經濟建設都能龍騰虎躍，大有起色，讓人民都有錢賺，過好日子。

張清照不僅是台中市議長，並身兼清水生活美學協會理事長，大力推廣地方美學、民俗與藝文活動，保存傳統文化；議長張清照服務處每年除舉行春節揮毫寫春聯活動，發揚書法文化，也有各種古早味年菜、傳統技藝教作等，傳承文化。

活動現場有人拿著喜歡的喜氣對聯來拜託書法老師，書法老師們都盡力滿足，大家一人一字，接龍寫下「甲辰喜迎春， 龍年大吉興旺運」的吉祥話，現場掌聲一片。