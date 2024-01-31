隨著春節及學生假期臨近，許多年輕人計畫著約會與社交活動。在寒暑假及情人節過後，罹患淋病、菜花、梅毒等性病上門求診的患者激增，而且有醫師市警這些疾病的發病年齡層已經下降到16至18歲的青少年群體。

桃園高美泌尿科診所院長葉志胤指出，16至18歲的年輕人正值血氣方剛，往往缺乏足夠性教育和自我保護意識。實際上，這個年齡段的病患比例在特定時期增加了20%至30%。他強烈呼籲年輕人在性行為中必須使用保險套，以降低感染風險。

葉志胤強調，大多數人類乳突病毒（HPV）感染是無症狀的，而HPV疫苗的接種對於預防相關疾病，尤其是高風險型別的HPV，至關重要。HPV疫苗不僅對女性來說是預防子宮頸癌、陰道癌的重要措施，對男性而言，接種疫苗也可以減少感染菜花、陰囊癌、口腔和喉頭癌的風險，同時還能透過群體免疫效應間接保護女性。

針對HPV疫苗的接種時機，葉志胤建議國中時期是最佳時機，這適用於男性和女性。然而，即使是年齡較大的族群，接種HPV疫苗仍然有益，雖然隨著年齡的增長，HPV慢性感染的比例可能會升高，接種效益可能逐漸遞減。目前，建議的HPV疫苗接種年齡上限是45歲。

桃園高美泌尿科診所葉志胤院長。（圖／桃園高美泌尿科診所）

葉志胤再次提醒，面對即將到來的年節和假期，年輕男女應該實踐安全性行為，使用保險套及其他必要的安全措施。透過這些方法，不僅可以保護自己，也能保護社會和所愛的人免受性傳播疾病的威脅。