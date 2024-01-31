有外送員停等紅燈時彎腰撿東西，不料，卻被一旁騎士「扶機車」時，疑似催到油門，導致連人帶車爆衝撞特斯拉。（翻攝自臉書爆廢1公社）

原來電影演的是真的！有特斯拉車主日前在等紅燈時，而後方有1名機車騎士與外送員，正當外送員要彎腰撿東西時，一旁的機車騎士好心要幫扶車，不料，疑似握到油門把手，外送員便與機車往前爆衝，特斯拉車主以及外送員2人當場傻眼；對此，網友也笑翻表示「怎麼感覺是要害他」、「原來電影演的是真的」。

一名男子在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳1段9秒影片，影片中可見有名機車騎士與1名外送員在停等紅燈，此時，該名外送員發現有東西掉落，要彎腰伸手去撿，而一旁的機車騎士怕外送員重心不穩會倒車，於是伸手去扶了一把，沒想到，該名騎士疑似催到油門，就見外送員與機車往前爆衝撞到前方也在等紅燈的特斯拉；對此，原PO也在貼文寫下「有時候太雞婆是幫倒忙」。

有外送員停等紅燈時彎腰撿東西，不料，卻被一旁騎士「扶機車」時，疑似催到油門，導致連人帶車爆衝撞特斯拉。（圖／翻攝自臉書爆廢1公社）

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「怎麼感覺是要害他」、「這樣算誰的交通意外？」、「想說海角七號演的是假的，沒想到有人真的這麼做」、「幫忙拉後照鏡可能還沒事…」、「原來電影演的是真的」、「快來看雞婆大師」、「這是在幫他，還是故意要害他」、「這個雞婆的一次會被兩個捶」。

另外，還有目擊者表示，「中午剛好有遇到，停在他後面等紅燈，還以為外送員自已不小心催到油門，特斯拉後保下方整個碎了，機車車頭殼也裂了，特斯拉車主下來整個傻眼，外送員也傻眼....」，他也表示這地點發生在桃園市龜山區，東萬壽路往新北市迴龍方向。