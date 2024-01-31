大陸央視新聞報導，1月31日起，中國大陸中東部地區遭遇今冬以來最大範圍、最長時間雨雪天氣，大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部與中國氣象局、公安部、交通運輸部、國家能源局1月31日開展聯合專題會商，視訊調度山西、山東、河南、陝西等10個省分，研判低溫雨雪冰凍發展態勢並部署防範應對工作。

據瞭解，1月31日起中國中東部地區將遭遇今冬以來最大範圍、最長時間的雨雪天氣過程，累計雨雪大積雪厚、凍雨範圍廣、雨雪相態轉換複雜，過程持續時間長，災害風險高，疊加春運返程高峰期，增加了此輪雨雪天氣過程防範應對的複雜性。

各地各有關部門要提前落實應急保通預案，預置搶險隊伍和物資裝備，加大鏟冰除雪和路面巡查管控力度，加強跨區域路況資訊和管制動態通報共用，全力保障交通暢通。要凸出電力保供，加強輸電線路巡視和覆冰觀測，有效除冰融冰，保障主網運行安全，提前研判高風險區域，預置搶修隊伍、物資、應急發電車等，及時開展應急處置。

此外要求，要強化風險隱患排查，緊盯危舊房屋、大跨度桁架結構建築物、農業大棚等重點場所開展隱患排查，提前組織轉移避險。開展「九小場所」、人員密集場所的安全隱患排查，嚴防火災、中毒事故。防範持續強雨雪天氣引發滑坡等地質災害，加強監測預警，及時組織危險區人員避險轉移。

各地減災委或專項指揮機構要加強科學指揮調度、統籌協調，強化聯合會商研判和部門協調聯動，加強預警資訊發布，全力做好突發險情災情應對處置，提前做好救災救助各項準備，全力保障人民生命財產安全和春運出行暢通。