遊戲實況主Toyz日前到超哥日料店直播，嫌棄醋飯難吃被打到頭破血流，「情色教主」雪碧事後直呼：「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好」。Toyz則在直播回嗆：「破麻！」、「回去好好伺候妳的乾爹」，對此雪碧氣炸，31日下午赴台北地檢署控告Toyz公然侮辱、誹謗罪。經常對評論時事的網紅陳沂也發文說明原因，認為雪碧提告可能會失敗。

針對雪碧提告Toyz之事，陳沂透過臉書發文，分析法律問題，關於「回去好好伺候乾爹」提告「誹謗」會不會中？陳沂認為不會，並解釋原因：「乾爹的定義是沒有血緣關係的父親，有時也引申為會養你的人。我們也常常說抖內多的金主是乾爹乾媽，不知道雪碧為什麼要對號入座是包養？」

但陳沂認為「破麻」比較有機會成立公然侮辱。話鋒一轉，陳沂分析，雪碧以情色教主自居，公眾形象是以情色產業賺公眾財，且之前還介入別人婚姻後產下一女，被元配提告敗訴「是法院認證的小三，說她是『破X』，儘管尖酸刻薄，但未貶損其社會評價」。

陳沂的一番言論，也立馬掀起網友熱議：「又讓沂老師上了一課」、「很實用的分析」、「讀書真的很重要，感謝三斤老師的教導」、「一直在等老師的分析！果然沒讓我失望」。