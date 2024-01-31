韓劇《絕佳的解決士》今（31日）在首爾舉行記者會，近年因《Penthouse上流戰爭》廣為大眾所知的李智雅，不同於之前飾演的角色都有著血海深仇的背景，這次以女強人的帥氣形象要解決各種婚姻問題，過去曾與國民歌手徐太志隱婚震撼全韓國的她也坦言「對於因害怕離婚帶來的恐懼而造成的幸福被剝奪，劇本中有句台詞『即使離婚也沒關係，你不會死的』，這是編劇想提供的解決方案，想以溫暖的方式安慰那些人，這句話也讓我感到了很大的安慰」。

《絕佳的解決士》結合了復仇、愛情和喜劇元素，劇情描述渣男盧律成（吳珉錫飾）為獲取高達1兆韓元（約234億台幣）利益的城鎮開發計劃而選擇拋棄妻子金莎拉（李智雅飾），莎拉因而化身為韓國最強的「離婚解決士」，和既是老同學也是檢察官出身的現任律師董基俊（姜其永飾）重逢結成商業夥伴，透過各種案件解救被地獄般婚姻生活困住的委託人並教訓惡質配偶之暢快故事。

李智雅在記者會上表示：「這次的復仇更加痛快、火爆，金莎拉克服困難的方式既爽快又新穎，我特別喜歡她正面突破的部分，劇本有趣到讓我完全沒感到壓力。現實中並不存在離婚解決專家這樣的角色，也因此給人一種幻想英雄的感覺，能夠成為英雄故事的主角，幫助陷入困境的人，這點特別吸引我」，並補充表示：「我覺得觀眾們可能不太了解我的這一面，自從《太王四神記》以來，再次挑戰個性活潑明朗的角色，希望有更多人能更了解我、了解我的真實面貌。」李智雅還笑稱這次的回歸讓自己超緊張，儘管吃了鎮定劑還是緊張不已，可見對本劇的重視程度，同時她也不忘打「預防針」，預告這次拍了不少動作戲，但動作不是那麼精準，希望觀眾能別嚴格看待。

出道14年一直都是「最強綠葉」的姜其永，直到演了《非常律師禹英禑》暖男上司一角才正式打開知名度，這次更是首度擔任男主角。被問到相隔2年再次飾演律師角色是否有何不同時，姜其永笑著解釋前作主要是在法庭內活動，《絕佳的解決士》中反而更像是在偵探社裡工作的員工。隨後被問到首次擔綱男主角，劇中的浪漫情節是否滿足了他想拍浪漫劇的渴望時，現實中已婚的他笑著答覆：「很夠了！在拍戲現場我很緊張，但李智雅表現得很火熱」，他也坦言儘管最初2人有點生疏，不過隨著一起拍攝浪漫劇情，也變得更親近，自己也很依賴李智雅的照顧。被要求對兩人間的默契評分時，他則給出9.5的高分，令人相當期待他的表現。

除此之外，劇中飾演李智雅律師前夫的吳珉錫擔綱了反派角色，對於這次要使壞似乎已做好了心理準備。吳珉錫自信表示：「一部劇的反派角色要演得夠壞那這部劇才會成功，而且本作的內容相當出色，相信導演也會很好地處理這個角色」，所以自己很放心，全心投入演技當中。李智雅則不忘笑著爆「前夫」料，透露吳珉錫在演出發怒的橋段時，把現場玻璃砸了，道具都毀了，因此獲得了「破壞王」 的外號。除了李智雅將如何一一解決惡質配偶之外，她和姜其永、吳珉錫間的三角關係會有何發展也備受期待。

《絕佳的解決士》每週三、四晚間10點在friDay影音獨家與韓國同日更新。