中國信託體育公益再加一！中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）今（31）日宣布承接「臺中市城市棒球隊（簡稱「臺中成棒隊」）」經營權，並由中國信託商業銀行和台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）連袂贊助，力挺臺灣棒運，共同目標是助力臺中成棒隊揮出總冠軍，新隊名與隊服將於農曆年後亮相。

在臺中市政府代表見證下，臺中市城市運動發展協會與中信育樂簽訂委託經營協議，期望借重中信育樂經營中信兄弟棒球隊的成功經驗，提供臺中成棒隊更好的賽訓與願景，培育年輕選手、提升整體戰力表現。臺中市政府運動局長李昱叡代表台中市長盧秀燕，感謝中國信託集團力挺棒運，促成這樁好事，李昱叡表示，此時此刻對臺中成棒隊是全新的開始，在台灣人壽和中信育樂團隊資源支持下，成棒未來一定會更好、實力更壯大，邁向總冠軍。

繼中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊，中信育樂新增成棒運動版圖，中信育樂董事長陳國恩直言這是一項充滿使命感、義無反顧的任務。陳國恩董事長強調，中信育樂深耕體育、有人才與經驗，將進一步整合內外部資源，厚植成棒隊的競爭力與影響力，同時為職棒發掘更多潛力球員，不只推展國球運動，更希望能提升臺灣棒球環境。他也打趣提到中國信託的運動戰隊都是要拿冠軍的，希望成棒隊加入後努力達成目標。

台灣人壽代理總經理謝壯堃指出，中國信託集團長期推展棒球運動，是全臺第一家投入五級棒球運動的企業，台灣人壽秉持中國信託集團體育公益理念，長年贊助臺中成棒隊，培育棒球生力軍，並打造競技舞臺、提升球員實力，今年冠名贊助臺中成棒隊，未來還會持續擴大扶植深度與廣度，期望透過中信育樂專業團隊經營管理、合縱連橫，幫助成棒隊走出臺灣、邁向國際。

中信育樂今年 2 月 1 日正式承接臺中成棒隊，3 月全國成棒甲組春季聯賽開賽前，與甫於爆米花棒球聯盟拿下季軍的教練團、球員、隨隊行政人員，一起以新隊名、新形象全力出擊。