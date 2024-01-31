基隆市消防局破天荒首次推出2024消防桌曆，並且與索尼影業合作，結合《魔鬼剋星：冰天凍地》的電影元素，打造出的桌曆，消防員精實健美的身材曲線，與備受影迷喜愛的胖嘟嘟棉花糖寶寶呈現出令人會心一笑的對比。片中，史賓格勒一家回到前身是紐約消防局的魔鬼剋星總部，與第一代隊員重逢並開發出更先進的抓鬼技術，面對海洋結凍以及地面冒出冰柱的世界末日浩劫，同樣的大場面也出現在這次的基隆市消防桌曆中。

索尼影業余卜康（左）總經理致贈公益手拿牌給市長謝國樑。（索尼影業提供）

基隆市長謝國樑今出席發表會，與12位身材姣好的消防員們共同在特製的「魔鬼剋星經典標誌」的冰雕上注入紅色果汁，一起揭曉這次辛苦拍攝的成果。擔任基隆市消防局門面擔當的百福消防分隊隊員沈昶億，也在記者會寬衣解帶展現肌肉線條，飽滿的胸肌與六塊肌讓現場驚呼聲連連。主持人更準備特別道具傑克羅素「荷包蛋」，讓消防員重現拍攝當天與寵物互動的可愛畫面。初次拍攝消防桌曆，他們都非常緊張，希望留下美好的回憶卻又擔心不夠時間呈現出最好的狀態，所幸最後照片大家都很滿意。

消防桌曆發表會上，12位身材姣好的消防員們開心合影。（索尼影業提供）

記者會現場充滿陽剛氣息的男人味中，卻有一位特別亮眼的消防員鶴立雞群，七堵消防分隊隊員羅竹君是這次拍攝唯一的一位女消防員，完美的魔鬼身材和精實的馬甲線讓人很難相信她已經是2個孩子的媽，她也苦笑道，為了這次的桌曆拍攝她整個豁出去了，整整2個月幾乎都沒吃甚麼飯，足足瘦了6公斤，希望這次的成果能讓大家注意到基隆這群默默耕耘的消防員，還有媲美國外的自然景觀。《魔鬼剋星：冰天凍地》將於4月3日在台上映。

另外，消防桌曆即日起在博客來、基隆各大獨立書店與創世基金會限量開賣，119元的親民價格再附贈一張《魔鬼剋星：冰天凍地》的特映會票劵。全數收益將捐贈給財團法人創世社會福利基金會，索尼影業希望能藉此拋磚引玉，大家看電影之餘也能做公益，多多關心支持清寒弱勢團體。