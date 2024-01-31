台電為促進租屋市場用電資訊透明，台電31日起於官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客經於台電各服務據點申請認證之後，即可隨時隨地上網查詢租屋處當期的每度平均電費，除能了解個人用電情形，保障自身權益，也能掌握租屋市場電費收取的合理標準。

台電說明，為保護租賃雙方的隱私及權益，租客需攜帶「房屋租賃契約書」及「身分證明文件」，並至台電各服務據點填表申請，等待約3至5個工作天建檔完成後，即可在租約有效期間內，至官網的住宅租屋電費查詢專區，透過「簡易版」功能，輸入身分證字號及電話號碼，查詢用戶登記用電地址、當期電費計費期間、當期每度平均電價、以及是否具公共設施電費分攤等資訊。

此外，因電費繳納涉及房東個人隱私，租客若想查詢實際電費金額等資訊，可於臨櫃申請時檢附「房東書面同意書」，證明房東授權租客查詢電費資料，便可開放使用查詢專區「詳細版」功能，除包含簡易版內容，亦包括去年同期、本期用電度數、以及應繳電費總金額、繳費期限、過去繳費狀況等更加詳細的資訊。相關文件皆可於查詢專區網頁下載。

台電指出，租客只需申辦一次，便可在租賃期間隨時掌握電費資訊及自身用電情形，而為保障房東個資安全，查詢功能僅開放至租客租賃契約結束日起60日內，後續若有續約或更換租客的需求，再持相關文件臨櫃辦理即可。民眾若有任何關於租屋電費查詢專區的疑問，歡迎撥打台電公司24小時客服專線1911詢問。