台中商業銀行負責人王貴鋒與台中銀行保險經紀公司賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男合作，掏空商銀、保經10億餘享受生活，還指定要租購全球限量99輛的奧斯頓馬丁名車Vanquish ZAGATO，被新北地檢署搜索帶回，複訊後王、賴、周三人被依證券交易法、銀行法、洗錢防制法等罪聲請收押禁見，其餘19名被告分別諭知10萬至300萬不等交保。

台中商業銀行負責人王貴鋒掏空銀行10億過奢靡生活，用公司名義租購許多名車代步。（新北市刑大提供）

台中商業銀行負責人王貴鋒掏空銀行10億過奢靡生活，用公司名義租購許多名車代步。（新北市刑大提供）

檢調調查，王貴鋒自2014年起以台中商銀或台中銀保經名義向周哲男公司租購賓士、勞斯萊斯等豪車私用，還指定要全球限量99輛、價值3000多萬的奧斯頓．馬丁Vanquish ZAGATO ，並將豪車拿去私用載親友。

汽車專家Andy老爹說，ASTON MARTIN Vanquish ZAGATO 全台限量99台，在國外售價大約50萬英鎊，但台灣開價3000萬左右。

王貴鋒另外也以公司名義，向周哲男公司租賃私人飛機，更多次用私人飛機公報私帳，帶親友出遊。新北地檢署企業犯罪專組檢察官李秉錡昨（30）日指揮法務部調查局北區機動工作站、新北市警察局刑警大隊兵分24路搜索，複訊後向王、賴、周三人被依證券交易法、銀行法、洗錢防制法等罪聲請收押禁見，其餘19名被告分別諭知10萬至300萬不等交保。