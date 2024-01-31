當民眾經濟狀況不佳的時候，政府直接發錢，真的能有幫助嗎？美國德州奧斯汀市進行了一項實驗計畫，向135個低收入戶每月無條件發放1000美元（約新台幣3.15萬元）。試辦結果顯示，1年後這些家庭的住房與三餐問題都獲得改善，其中三餐不繼的民眾減少了17個百分點。

據Business Insider報導，奧斯汀是德州首個推出這項實驗的城市。這個「保證基本收入」計畫從2022年5月開跑，在2023年8月結束。奧斯汀市挑選了135個低收入家庭，進行為期1年的追蹤調查。

當地政府表示，計畫的宗旨在於觀察這筆款項如何影響民眾的生活，是否真能幫助他們擺脫貧困，並找到棲身之所，「我們知道，如果我們信任人們能為自己與家人做出正確的決定，就會帶來更好的結果」，看好這項計畫有助增進就業、增加儲蓄，並改善三餐不繼與無家可歸的問題。

報導中指出，參與實驗的135個低收入家庭中，有85個家庭的經費來自於市政府撥款，另外50個家庭的經費則是來自於慈善捐款。

美國智庫「都市研究中心」（Urban Institute）公布的分析報告指出，這些家庭將一半以上的補助金用於支付住房費用，不但幫助他們繳清欠租，減少被逐出住所的可能性，還大幅改善他們的住房狀況。

美國其他城市也進行過類似的實驗，結果都證明，領取補助金的家庭，會以負責的方式將錢用於改善生活，而不是隨意揮霍。