朴智賢在《財閥 X 刑警》中飾演嚴肅的重案組組長。（Disney＋提供）

韓國刑偵爽劇《財閥X刑警》由安普賢和朴智賢主演，上周在韓播出後收視開紅盤，首集便有男主角安普賢大方露出壯碩胸肌、深夜主動執行任務，超狂行徑被網友誇是「young and rich（年輕而富有）」，不過安普賢則在受訪時認為是「warm and rich（溫暖而富有）」，並分享：「他對身邊每個人都很好，很溫柔，希望每個人都能有幸福的生活」。

安普賢在劇中飾演熱愛格鬥、玩槍戰遊戲的財閥少爺「陳利手」，雖玩世不恭，但充滿正義感，平時就喜歡假扮警察，一次意外後竟真的空降成為重案組刑警，而他不按牌理出牌、動不動就運用「鈔能力」的獨樹一幟破案技巧，則讓警察同袍傷透腦筋。此外，他也搭檔嚴肅的重案組組長李薔賢（朴智賢 飾），深入城市調查窮凶惡極的犯罪事件，過程幽默又刺激。

首集中，安普賢不僅扮成刑警、更包下整間百貨公司成為他的遊戲戰場，找來許多格鬥專業人士陪他玩大型的生存遊戲，讓他能夠模擬警察出任務的爽快感，事後也大方支付所有損害賠償，誇張炫富手段讓所有網友看了超吃驚，但在其中一次假扮刑警的過程中，意外被破案無數的超強警察李薔賢誤認是暴力犯，立刻痛打他一頓，讓陳利手因而對對方印象深刻，內心萌生可以一起並肩作戰的渴望，也為2人日後的合作拉開序幕。

安普賢與朴智賢日前出席記者會，提到兩人才在熱門韓劇《柔美的細胞小將》合作過，朴智賢直誇這回合作更有默契，「安普賢是一個非常好的人，總是讓人很舒服，當我得知要再度合作，非常興奮」，並說自己是首度擔任主角，當然會有壓力，不過已是大明星的安普賢非常體貼，會關心她的狀況，讓她可以完全放鬆；安普賢則說這次與朴智賢合作比上次更緊密，還要一起參與武術訓練，私下全體劇組也會一起聚餐，「我們真的就是合作無間的夥伴，工作越久，越能發揮更好的能量」。

《財閥X刑警》每週五、六晚間10點半在Disney＋獨家上線。