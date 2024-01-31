大陸民航局30日宣布，2月1日起取消「M503航線自北向南飛行偏置」，引發陸委會抗議。外界認為會模糊化海峽中線，加大台灣空防監測壓力。國民黨立委當選人羅智強強調，M503航線是馬英九政府透過兩岸協商機制進行協商，大陸政府讓步的措施，等於間接強化「海峽中線默契」。當時民進黨立委仍痛批「政府已無能到把台灣賣光光了！」那現在M503航線不再偏航，離海峽中線更近，是否意謂蔡政府「更無能、更賣台」？

「M503再度證明：還馬英九公道者必蔡英文！」羅智強今(31日)在臉書發文表示，中國大陸宣布，M503航路由北向南飛航不再偏西飛航，以及啟用W122、W123航路由西向東飛行。民進黨在「強烈抗議」的同時，但也請正視兩個事實：第一，2015年，大陸宣布新設M503航路，逼近海峽中線，馬英九政府立刻透過兩岸協商機制進行協商，大陸政府讓步，故有M503向由北向南航路向西偏航之措施，並暫緩北向航路與W121、W122、W123等連接線的啟用，以便與海峽中線保持距離，這是一次非常成功的兩岸協商，也等於間接強化「海峽中線默契」。

羅智強質疑，但當時民進黨立委仍痛批「政府已無能到把台灣賣光光了」、要「馬政府儘快下台」，那麼，請問，現在M503航線不再偏航，離海峽中線更近，那麼是否意謂蔡政府「更無能」、「更賣台」？

第二，2018年，大陸方面宣布啟用M503北上航路及W121、W122、W123等3條銜接航路，民進黨束手無策，除了再次牽拖馬政府外，也只能逞口頭之勇，宣告「凡侵入海峽中線以東區域，威脅我國空防安全者，國軍必定依『國軍經常戰備時期突發狀況處置規定』予以攔截、警告與驅離。」

羅智強指出，但別說M503的商用航線不再偏航，更接近海峽中線，中共軍機都已常態化越過海峽中線，請問民進黨政府，攔截了嗎？驅離了嗎？我們當然希望中國大陸尊重海峽中線，也反對中國大陸軍機越過海峽中線威嚇台灣，口頭上的抗議、讉責、反對，都很簡單，但重點是，要拿出做法保持海峽中線的安全默契，這一點馬英九做到了，民進黨做到了嗎？

羅智強強調，海峽中線是一條無形的線，卻也是兩岸和平的一條「安全線」，即使中共從未正式承認海峽中線，但在馬英九執政，兩岸關係良好時，也確實非常尊重、並有默契的保持這一條安全線。我們希望，民進黨要抗議沒問題，但不能抗議完之後，拿不出作為，放任海峽中線的安全防線失守。民進黨該學學馬英九有尊嚴的捍衛台海的這一條「安全線」。

羅智強直言，忽然想起十年前曾說的一句話，「還馬英九公道者，必蔡英文。」M503航線風波，再度印證了這句話。